الرقابة الإدارية تضبط موظفًا بنيابة الأسرة متلبسا بالرشوة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اليوم الإثنين، موظفا في نيابة الأسرة لاتهامه بالحصول على رشوة مالية من مأذون شرعىي قدرها 10 آلاف جنيه، وأحيل المتهم للنيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت هيئة الرقابة بمحافظة الغربية، توفر لها معلومات بحصول المتهم على مبالغ مالية من المترددين عليه ومنهم المأذونين الشرعيين، مقابل تقديم خدمات لهم تخص قضايا منظورة وتحقيقات سارية بالمخالفة.

وبمراقبة المتهم، جرى ضبطه في ميدان الساعة بطنطا متلبسا بالصوت والصورة بالحصول على مبلغ مالي من أحد المأذونين الشرعيين، وأحيل المتهم النيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.