"دجاجة" تكشف غموض سرقة منزل مدير عام سابق بوزارة الزراعة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من كشف غموض واقعة سرقة 5 آلاف جنيه وبعض المشغولات الذهبية والمجوهرات من منزل مدير عام سابق بوزارة الزراعة؛ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة المنزل، والتي أقدمت على حيلة لم تخطر على بال أحد.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "جميلة.ق.م" 35 عامًا، خادمة، مُقيمة بقرية "الصوة" التابعة لدائرة مركز أبوحماد، يفيد بأنها أثناء تواجدها بالعمل بمنزل "ر.م. ح" 84 عامًا، مدير عام سابق بوزارة الزراعة، بالمعاش، فوجئت بشخصين مجهولي الهوية، دفعها أحدهم أرضًا، فيما تمكن الآخر من الدخول لحجرة النوم والاستيلاء على 5 آلاف جنيه ولاذا بالفرار.

وأدلت صاحبة البلاغ بأوصاف المتهمين، إلا أن التحريات كشفت عن مفاجئة لم تخطر على بال أحد؛ إذ تبين أن البلاغ برُمته محض أكاذيب، وأن رواية السرقة من تأيف الخادمة، والتي سرقت 5 آلاف جنيهًا وبعض المجوهرات والمشغولات الذهبية، وأخفت المسروقات داخل "دجاجة" بـ"فريزر" المنزل، وبمواجهتها أقرت بما أسفرت عن التحريات، وأرشدت عن مكان المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.