دومتي توقع عقد إنشاء خط إنتاج جديد للمخبوزات بتكلفة 4 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، عقد توريد وتركيب خط جديد لإنتاج المخبوزات مع شركة "AMF" الأمريكية، في إطار خطتها للتوسع في إنتاج المخبوزات.

وقال بيان للشركة اليوم الاثنين في بيان للبورصة إن الخط سيعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية المستخدمة حاليا، حيث تبلغ 400 ألف قطعة في اليوم.

وأضافت الشركة أن تكلفة الخط الجديد ستبلغ نحو 4 ملايين دولار، وسيتم استخدام المتبقي من الحصيلة النقدية لزيادة رأس المال التي تمت عقب طرح الشركة في البورصة لتمويل شراء الخط الجديد بالإضافة إلى الأرباح المرحلة.

وأشار البيان إلى أنه سيتم سداد قيمة تكلفة الخط الجديد على مدار عام، حيث من المتوقع البدء في التشغيل الفعلى للخط في سبتمبر 2019.

وقالت الشركة إن الخط الجديد يتميز بإمكانية إنتاج أنواع مختلفة من المخبوزات بالإضافة إلة لدومتي سندوتش.

وبدأت الشركة إنتاج منتج دومتي سندوتش في بداية سبتمبر الماضي، وبلغت قيمة مبيعات السندويتش، منذ إصداره نحو 8.1 مليون جنيه وحتى نهاية الربع الثالث، أي خلال شهر من طرحه.

وبحسب بيان الشركة فإنها وقعت بروتوكول تعاون مع شركة AMF، للاستفادة من خبرات الشركة في طرح منتجات جديدة في مجال المخبوزات في السوق المصري وسيتم الإعلان عنها في حينها.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي كإضافة لتحقيق خطة دومتي للتوسع في مجال المخبوزات والأغذية الخفيفة التي تتميز بارتفاع مجمل ربحها مقارنة ببقية منتجات الشركة وتضمن للشركة فرض كبيرة للنمو في مجالات متعددة إلى جانب مجال الأجبان والعصائر.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.