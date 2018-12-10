وصول 15 سفينة تحمل 249 ألف طن بضائع إلى ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، نشاطا ملحوظا في حركة البضائع والسفن والشاحنات، وذلك بوصول 15 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن السفن تحمل شحنات من القمح والفول صويا والبوتاجاز والسولار والأخشاب بوزن 249 ألف طن.

وأشار الغندور إلى أن الشحنات قادمة من دول روسيا وفرنسا وقبرص والجزائر وأوكرانيا، لافتا إلى أنه يجرى تفريغ الشحنات على الأرصفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن مخزون الغلال بصوامع مينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ مليون و162 ألف طن، من بينهم 326 ألف طن قمح.