روسيا تنفي تدخلها في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

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المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- أرشيفيةوكالات:
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا ترى أن الاحتجاجات في فرنسا شأن داخلي، مشيرا إلى أنها لم ولن تتدخل فيشؤون الدول الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله - في تصريحات اليوم - "إن المزاعم حول تورط
وأضاف "أود أن أقول إن روسيا تعتبر جميع الأحداث مسألة داخلية فرنسية.. نحن لم نتدخل ولا نعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، بما في ذلك فرنسا".
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