إنشاء قاعدة تجريبية لأول محطة شمسية فضائية بالصين

محطة كهربائية شمسية فى الصين

وكالات:

أعلنت بلدية "تشونجتشينج" جنوب غربي الصين توقيع اتفاقية لبناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية في الصين، وذلك بين جامعة تشونجتشينج ومعهد شيآن التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء وجامعة شيآن للتكنولوجيا الالكترونية وحكومة حي بيشان ببلدية تشونجتشينج.

وقال عضو الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء "يانج شي تشونج" –في تصريحات اليوم- إن قدرة البطاريات الشمسية تبلغ 4ر0 كيلوواط لكل متر مربع منها في مناطق شمال غربي الصين،

وستزداد إلى حوالي 7 و8 كيلوواط في طبقة الستراتوسفير، وتزداد إلى حد يتراوح بين 10 و14 كيلوواط في المدار المتزامن مع الأرض الذي يبعد 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض.



بدوره، ذكر "باو وي مين" مدير لجنة التكنولوجيا لمجموعة الصين لتكنولوجيا الفضاء أن كلا من الصين والولايات المتحدة واليابان طرحت خطة لتطوير المحطة الكهربائية

الشمسية، إلا أنها ما زالت في مرحلة الدراسات الأساسية، فيما تتركز المشاكل الرئيسة في كيفية نقل معدات توليد الكهرباء إلى المدار المتزامن مع الأرض، وتركيبها، وكيفية نقل الطاقة المولدة إلى سطح الأرض، وكيفية ضمان سلامة تشغيل المعدات، وأمن البيئة.



وتابع أنه سيتم استثمار 200 مليون يوان (حوالي 4ر29 مليون دولار) لبناء ساحة تجريبية للإطلاق، ومبنى التجربة، وبرج حديدي، وغير ذلك من المنشآت في عامي 2019 و2020. ومن المخطط بناء محطة متوسطة وصغيرة الحجم وتحقيق توليد الكهرباء ونقلها إلى الشبكة في فترة 2021 - 2025.