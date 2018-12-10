الصين ترفض تصريحات أوروبية بشأن "مخاطر أمنية" لشركات التكنولوجيا

الاتحاد الأوروبي - أرشيف

وكالات:

انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين ما أبداه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من مخاوف حيال ما وصفوه بمخاطر أمنية تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية على الاتحاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي تعليقا على تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب يوم /الجمعة/

الماضي بأن مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية تثير "مخاوف" على الاتحاد الأوروبي بسبب المخاطر الأمنية.



وقال كانج إن "البعض يتحدث عن مخاطر أمنية تشكلها شركات صينية دون تقديم أي دليل على كيفية تأثير هذه الشركات على الأمن

القومي.. إنه لأمر سخيف الاعتماد على مجرد تكهنات حيال مثل هذه الأمور".



وأضاف "شركة هواوي الصينية تقوم بشراكات متميزة مع العديد من الشركات حول العالم، ووقعت بالفعل اتفاقيات حول الجيل الخامس مع شركات في أكثر من 20 دولة".



وتابع" إن الحكومة الصينية تشجع دائما الشركات الصينية على الالتزام بلوائح وقوانين الدول التي تعمل بها، وتأمل في الوقت ذاته من هذه الدول توفير مناخ ملائم للشركات الصينية للعمل".