ألمانيا.. شلل حركة القطارات بسبب إضراب عاملي السكك الحديدية

أصيبت حركة القطارات في ألمانيا بالشلل التام، صباح الإثنين، بسبب الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل العام في ألمانيا (إي في جي).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن شركة السكك الحديدية (دويتشه بان)، قولها، إن التوقف استمر (من الخامسة فجرا/ 4: 00 ت.غ) حتى انتهاء الإضراب رسميا في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (08: 00 ت.غ).

وذكرت شركة السكك الحديدية، أن الإضراب تسبب في تأخر كبير في حركة القطارات بين المدن والأقاليم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت نقابة (إي في جي)، إضرابا تحذيريا للعاملين في "دويتشه بان"، الإثنين، خلال الفترة من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

يأتي الإضراب التحذيري، وسط مطالبة للنقابة بزيادة أجور العاملين في الشركة، عقب فشل مباحثات عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الجاري، بين الطرفين.

وذكرت النقابة، في وقت سابق، أنها انسحبت من المفاوضات لأن عرض الأجور المقدم من "دويتشه بان" منخفض للغاية.

من جانبها، وصفت "دويتشه بان"، خطط الإضراب بأنها "تصعيد لا داع له على الإطلاق"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت "دويتشه بان"، إنها عرضت على النقابة زيادة في الأجور بنسبة 5.1 بالمائة على مرحلتين، ومكافأة لمرة واحدة قدرها 500 يورو .