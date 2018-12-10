سيف الجامعة يكشف سراً عن الراحل إبراهيم حسين

كشف الفنان سيف الجامعة سراً عن الراحل إبراهيم حسين وقال إنه في بداية الثمانينيات كان يحرص على أن يصطحب مجموعة من الفنانين الشباب معه للمشاركة في حفلاته على رأسهم “نجم الدين الفاضل وعز الدين عبد الماجد وعلي العمرابي وشخصي”، موضحاً أنه كان يقصد بذلك دعمنا وتحفيزنا ونحن في بداياتنا، وهذه روح جميلة يندر أن تتكرر.

وحول الاهتمام بالمبدعين ورعايتهم، قال سيف الجامعة في حديثه لقناة النيل الأزرق، إن ذلك واجب مجتمعي تتشارك فيه الدولة والمؤسسات الفنية والثقافية والوطنية، وأشار إلى أن اتحاد الفنانين يحرص على مساندة منسوبيه وإعانتهم، لكنها للأسف مساهمات متواضعة بسبب ضيق الإمكانيات، وتمنى أن يرتفع مستوى الاهتمام بالمبدعين مستقبلا لرد قليل من أفضالهم على الجميع.

وأوضح الجامعة أن إبراهيم حسين فنان صاحب مدرسة غنائية متفردة، وأسهم في نشر أغنياته خارج السودان، كما صنع نفسه بعصامية وانتقى أغنيات خالدة بدليل تداولها بحسب صحيفة المجهر ، وتابع المشكلة أننا لا نوثق لرموزنا لأن أمثال إبراهيم حسين يجب أن نحفظ مجهودهم وعصاميتهم من خلال الكتب حتى تعرف الأجيال القادمة قيمة الكبار وتاريخهم الحافل بالعطاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)