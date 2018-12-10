شاهد بالفيديو.. (رقص) و (هجيج) من الرجال والنساء وبملابس خليعة في حفل وداع الإمام الصادق المهدي بلندن

أقام سودانيون بالعاصمة البريطانية لندن حفل وداع للقيادي السوداني البارز وزعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي.

وبحسب فيديو نشره نشطاء على “يوتيوب” فقد أقيم الحفل على أنغام مطرب سوداني قام بترديد أغاني السيرة والحماس وسط رقص الرجال والنساء.

الفيديو الذي تم نُشر على “يوتيوب” قبل نحو يومين أثار ضجة واسعة بعد ظهور بعض الفتيات في الحفل بملابس وصفها المتابعون بالخليعة.

وبحسب موقع النيلين فقد اكتفى زعيم حزب الأمة بمشاهدة الحفل من المقعد الخاص به الذي لم يبارحه حتى نهاية المقطع المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)