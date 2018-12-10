أقام سودانيون بالعاصمة البريطانية لندن حفل وداع للقيادي السوداني البارز وزعيم حزب الأمة الإمام الصادق المهدي.
وبحسب فيديو نشره نشطاء على “يوتيوب” فقد أقيم الحفل على أنغام مطرب سوداني قام بترديد أغاني السيرة والحماس وسط رقص الرجال والنساء.
الفيديو الذي تم نُشر على “يوتيوب” قبل نحو يومين أثار ضجة واسعة بعد ظهور بعض الفتيات في الحفل بملابس وصفها المتابعون بالخليعة.
وبحسب موقع النيلين فقد اكتفى زعيم حزب الأمة بمشاهدة الحفل من المقعد الخاص به الذي لم يبارحه حتى نهاية المقطع المتداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. (رقص) و (هجيج) من الرجال والنساء وبملابس خليعة في حفل وداع الإمام الصادق المهدي بلندن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .