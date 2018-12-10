(الشجر الكبار) أغنية تثير الجدل في الأسافير

أطلق المغني جبر الله المعروف بـ(السمبتيك) عملاً بعنوان (الشجر الكبار) من كلمات وألحان عادل هنراوي. العمل قوبل بسخط كبير حسب صحيفة السوداني من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من كلمات وصفت بـ(الهابطة) وطالب عدد منهم عبر صفحاتهم الخاصة بضرورة التفات الجهات المختصة لتلك الأعمال التي باتت تظهر بين الفينة والأخرى.

وكانت آخرها عمل المغني عباسية الذي اتخذت ضده السلطات قرارات صارمة متمنية أن تطبق تلك القرارات على مؤدي العمل وكاتبه وإيقاف الأغنية فوراً لما تحمله من ساقط القول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)