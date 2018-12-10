صحفي إسرائيلي: سارفع اقتراح لحكومة بلادي بضرورة التطبيع مع الشعب السوداني.. وسوداني يرد (مرحب بك في أرض الحضارات)

كشف الصحفي الإسرائيلي المعروف ايدي كوهين عن نيته رفع اقتراح لحكومة بلاده الإسرائيلية بضرورة التطبيع العلني مع الشعب السوداني, جاء ذلك خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال كوهين في تغريدته التي رصدها محرر موقع النيلين: (سارفع اقتراح قريبا للحكومة الإسرائيلية بضرورة التطبيع العلني الكامل والشامل مع الشعب السودان).

وختم الصحفي تغريدته التي تابعها وعلق عليها عدد من السودانيين: (لا خلاف بيننا وبين الشعب السوداني الذي وصفه بالأصيل.

وبحسب موقع النيلين رصد بعض تعليقات السودانيين على مقترح كوهين, حيث رد عليه مصعب مرحباً به وقال: (وانا واحد من الشعب السوداني .. ونقولك مرحبا بك في ارض الحضارات ارض النوبين وترهاقا وكوش).

سيف كسلاوي كان له رأي أخر حيث كتب: (مهما بلغ الخلاف السياسي بيننا وبين الدول العربية فالتعرف ان هنالك راية توحدنا وهي راية الاسلام وان هنالك قضية تجمعنا وهي القضية الفلسطينية ومتي ما اتيحت لنا الفرص لقتالكم سوف تجدونا نارا حامية).

هاشم علي رد على حديث الصحفي الإسرائيلي وبعض المنتقدين له وقال: (هنالك الكثير من الدول الاسلاميه ألعربيه مطبعه ولم تغير دينها الي اليهوديه الموضوع مرتبط بالمصالح والتبادل الاقتصادي ماتنسي انو اصحاب القضية ايضاء مستفيدين من التطبيع البمنع شنو السودان البلد الأفريقي انو اطبع !؟؟).

ويشير إلى أن الصحفي ايدي كوهين كان قد أثار ضجة واسعة في يونيو الماضي حينما أكد في تغريدة له أن هناك حاكمين عربيين من أصول يهودية.

وقد زعم كوهين في تلك التغريدة التي رصدها محرر موقع النيلين ووجدت تفاعلاً كبيراً بوجود حاكمين عربيين بارزين من أصول يهودية في الوقت الحالي

وقال “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر أن هذين الحاكمين العربيين يحظيان بدعم من الماسونية العالمية.. حسب وصفه.

واضاف: “هناك حاكمين عربيين كبيرين حاليين من أصول يهودية ويحظون بدعم من الماسونية العالمية”.

وتابع مزاعمه مشيرا إلى أن هذا الأمر أحد أسرار إسرائيل الكبرى: “وهذا سر في إسرائيل أكثر من مفاعل ديمونة.. سوف تفاجئوا في حال وفاة أحدهما أن إسرائيل ستطالب بالرفاة بعد عمر طويل. على فكرة واحد منهم من عائلة كوهين.”

ودائما ما يتحدث الصحفي الإسرائيلي عن التطبيع مع حكام العرب، وسبق أن كشف عن عدة زيارات سرية لبعض هؤلاء الحكام إلى فلسطين المحتلة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي، أن التعاون مع الدول العربية وصل إلى “مرحلة غير مسبوقة” في تاريخ “إسرائيل”، ولكنه لم يبلغ مرحلة “الظهور علنا بعد”، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة له خلال احتفال بعيد السنة العبرية الجديدة بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تحدث عن العلاقات الخارجية الإسرائيلية والجهود المبذولة لتعزيزها مع مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية وإسلامية، وفقا لما نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” حينها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)