محمد بشير الدولي: لا أحمل حقداً على أحد ونواياي بيضاء

قال الفنان الشاب محمد بشير الشهير بـ(الدولي) بأنه لا يركز كثيراً في أن ينافس غيره من الفنانين الشباب بقدر ما يركز في أداء أغنياته باختيار الألحان الجميلة والكلمات المميزة، موضحاً بأنه يتمنى النجاح للجميع كل في مجاله ودائماً ما يكون اهتمامه في إطار المنافسة الشريفة التي لا يتضرر منها الغير، مبيناً حسب صحيفة السوداني: (لكل مجتهد نصيب ولكل فنان جمهوره ومعجبيه وما يجمعني بأهل الوسط الفني كل احترام وتقدير لا أحمل حقداً على أحد مهما بلغ من نجاح ونواياي بيضاء تجاه الجميع). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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