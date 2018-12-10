أسرة عبد القيوم: الجن يقوم بحرق المنزل ولا نعلم مصدر الحريق

قالت أسرة عبد القيوم عدنان التي تقطن بأحد أحياء بحري العريقة أنها تضررت كثيراً من الجن الذي يقوم بحرق منزلهم على مرات متتالية حسب قولهم، موضحين بأنهم عندما سكنوا المنزل كان مهجوراً لأكثر من ثلاثين عاماً ورغم تحذيرات بعض الجيران والأهل بألا يسكنوه لأن الجن يعيش فيه لم يرضخوا لحديثهم إلا أنهم تفاجأوا بالنيران تنطلق يوماً إثر الآخر من الداخل دون معرفة مصدرها.
من جانبها أوضحت الأستاذة فاطمة عبد المؤمن حسب صحيفة السوداني بأنها لجأت للشيوخ ورجال الدين لما أسمته بـ(تحويط) منزلها من الجن بعد أن قام مرات عدة بخنق أطفالها وتمثل في شكل ثعبان أسود كبير يعيش في حديقة منزلهم وينام بجوارهم حتى اعتادوا عليه وأصبح جزءاً من أهل المنزل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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