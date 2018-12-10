هذا ما قاله خاشقجي قبل أن يلفظ أنفاسه

الخليج 365 | فريق التحرير

"لا أستطيع التنفس"، هذا ما قاله الصحافي السعودي جمال خاشقجي ثلاث مرات قبل أن يُسمع صوت تقطيع جثته بالمنشار، وفق تحقيقاتٍ استندت إلى التسجيلات الصوتية، وأفاد بها مصدر مطلع على التحقيقات التي تجري في جريمة اغتيال خاشقجي، ونقلتها قناة "CNN" الأمريكية، الإثنين.

وأكد المصدر أن عملية القتل "لم تكن محاولة خرقاء، بل تنفيذًا لخطة أُعدت مسبقًا لقتل خاشقجي"، مبينًا أن خاشقجي "كافح" ضد المجموعة التي حاولت قتله، مضيفًا أن التسجيلات الصوتية تُشير لإجراء عدة اتصالات تلفونية للإبلاغ بالتطورات.

يُذكر أن المخابرات الأمريكية توصلت مؤخرًا إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان"، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.