كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتقل العشرات من زعماء الكنائس فى حملة ضد الجماعات الدينية غير المسجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الصينية، عشرات من زعماء الكنائس وزعماء إحدى أبرز كنائس "البيت" البروتستانتية في الصين، كما قال أعضاء ونشطاء من الطائفة، في أحدث إجراء حكومي ضد جماعات دينية غير مسجلة. ووفقاً لوكالة رويترز، وصلت فرق من الشرطة ومسؤولو أمن الدولة في مدينة تشنجدو بجنوب غرب البلاد إلى منازل زعماء وأعضاء كنيسة العهد المبكر في وقت متأخر من يوم الأحد واحتجزتهم، وفقا لإعلانات الكنيسة التي أرسلت إلى الأعضاء.

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