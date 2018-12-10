كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أكثر من 65 شخصا بمرض "اللشمانيا" بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت في ليبيا، محمد حمودة، تسجيل أكثر من 65 حالة إصابة بمرض "اللشمانيا" بضواحي المدينة. وأوضح حمودة لموقع "بوابة الوسط" الالكتروني أن هذه الحالات موجودة في عدد من المناطق بسرت. ويعتبر مرض اللشمانيا من الأمراض الوبائية الخطيرة التي تسببها لسعات الذباب الرملية، حيث يسبب ندبات على سطح الجلد، وتقيحات خطيرة.

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