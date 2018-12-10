كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف حركة القطارات فى ألمانيا بسبب الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظّم عمال السكك الحديدية في ألمانيا، إضراباً لمدة أربع ساعات بسبب الأجور صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى توقف حركة القطارات لمسافات طويلة وتعطيل قطارات الركاب وقطارات الشحن، حسبما أفادت شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة.
وقالت الشركة إن حركة القطارات الإقليمية تأثرت بشكل كبير عبر ألمانيا، مع عدد قليل فقط من القطارات التي تعمل في مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت.
وأضافت دويتشه بان، على موقعها على الانترنت "تتوقف حركة المرور لمسافات طويلة، كما تواجه قطارات الشحن اضطرابات شديدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات فى ألمانيا بسبب الإضراب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .