كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقف حركة القطارات فى ألمانيا بسبب الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظّم عمال السكك الحديدية في ألمانيا، إضراباً لمدة أربع ساعات بسبب الأجور صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى توقف حركة القطارات لمسافات طويلة وتعطيل قطارات الركاب وقطارات الشحن، حسبما أفادت شركة "دويتشه بان" المملوكة للدولة.

وقالت الشركة إن حركة القطارات الإقليمية تأثرت بشكل كبير عبر ألمانيا، مع عدد قليل فقط من القطارات التي تعمل في مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت.

وأضافت دويتشه بان، على موقعها على الانترنت "تتوقف حركة المرور لمسافات طويلة، كما تواجه قطارات الشحن اضطرابات شديدة.