كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاعات: رئيس وزراء الهند يواجه صعوبات لإعادة انتخابه فى مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير استطلاعات الرأي، إلى أن رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" يحدق بخسائر الانتخابات في ولايات كبرى، مما يشير إلى أن أزمة المزارع ونقص فرص العمل لأعداد متزايدة من الشباب قد يكون حجر عثرة أمام محاولة إعادة انتخابه في الانتخابات العامة مايو.

وشملت استطلاعات الرأى، أصواتاً من خمس ولايات كبرى، والتى انتخبت مقاعد إقليمية جديدة خلال الشهر الماضي، لكن استطلاعات الخروج تظهر أن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بزعامة مودي قد يفقد أهم ثلاثة سباقات، كما أن وجوده قليل في ولايتين أصغر تهيمن عليهما الأطراف الإقليمية. .

ووفقاً لوكالة رويترز، ستكون هذه الخسارة الأكبر بالنسبة إلى القوميين الهندوس من حزب مودي منذ أن وصلوا إلى السلطة في انتخابات عامة في عام 2014، تبعتها انتصارات على مدى السنوات الأربع الماضية في 22 ولاية من أصل 29 ولاية في الهند، على وعود بآلاف الوظائف ومضاعفة دخل المزارع.