كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تعتزم فرض مزيد من الرقابة وتنظيم عمل "جوجل وفيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت هيئة الرقابة على المنافسة في استراليا، اليوم الاثنين، بإجراء تدقيق أكثر صرامة وهيئة تنظيمية جديدة للتحقق من هيمنة عملاقي التكنولوجيا "فيسبوك وجوجل" في أسواق الإعلانات الإليكترونية والأنباء في البلاد، وفقاً لوكالة رويترز.

وتتم مراقبة هذه التوصية في تقرير أولي حول قوة سوق الشركات في الولايات المتحدة عن كثب في جميع أنحاء العالم، حيث يتصارع المشرعون مع التأثير الكبير والمتزايد لشركات التكنولوجيا القوية في الحياة العامة ، من الخصوصية إلى النشر.

ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار أستراليا قوانين تجبر شركات التكنولوجيا على مساعدة الشرطة في الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة، وسط قلق متزايد من السلطات في جميع أنحاء العالم بشأن السلوك التجاري للعمالقة وتوزيع ما يسمى "الأخبار المزورة".

وقال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالي، رود سيمز: "عندما تصل إلى مرحلة معينة وتحصل على قوة سوقية، والتي تمتلكها كل من "جوجل وفيسبوك" مع وجود مسؤوليات خاصة، فهذا يعني أيضًا تدقيق إضافي.