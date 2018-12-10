كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يسعى لتعزيز وثيقة الهجرة العالمية وسط اعتراضات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى تعزيز اتفاقية عالمية حول الهجرة فى مؤتمر الأمم المتحدة بالمغرب اليوم الإثنين، قائلاً إن الدول المتقدمة بحاجة إلى مزيد من الهجرة بسبب انخفاض معدلات المواليد والشيوخ فى السن.

وتحدث جوتيريس، في بداية المؤتمر في مراكش حيث من المقرر أن تعتمد الولايات المتحدة يوم الاثنين ما يسمى الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة.

وفي شهر يوليو، قام جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة باستثناء الولايات المتحدة بتوقيع الاتفاقية غير الملزمة، لكن منذ ذلك الحين، تعرض النص لانتقادات من السياسيين الأوروبيين اليمينيين الذين يقولون إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة.

وعارض 6 من أعضاء الاتحاد الأوروبي على الأقل - معظمهم في أوروبا الشرقية – الاتفاق، وأمس الأحد كانت شيلي آخر دولة تنسحب، بينما رأى رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل أن أكبر حزب في ائتلافه استقال من منصبه في نزاع حول الاتفاق.