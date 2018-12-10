كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لم نسمع عن شكاوى أمنية من أى بلد تجاه "هواوى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية،اليوم الإثنين، إنها لم تسمع قط عن أي بلد يعاني من مشكلة أمنية مع شركة "هواوي تكنولوجيز"، بعد أن ألقي القبض على مدير تنفيذي كبير في شركة الاتصالات العملاقة في كندا.

وتكافح المدير المالي لشركة هواوي، "منج وانتشو"، لإطلاق سراحها بكفالة بعد اعتقالها في الأول من ديسمبر في فانكوفر بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وقالت منج، إنه يجب إطلاق سراحها بكفالة في انتظار جلسة استماع لتسليم المجرمين، مشيرة إلى مخاوف على صحتها أثناء سجنها في كندا إلى جانب عوامل أخرى ، حسبما أظهرت وثائق المحكمة.