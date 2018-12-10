كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبى يأمل فى تمرير صفقة "البريكست" من قبل البرلمان البريطانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل، اليوم الاثنين، فى أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء تيريزا ماي،قبل تصويت الثلاثاء.

وبينما كان الوزراء يصلون لإجراء محادثات، قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن لبريطانيا أن تلغي قرارها بمغادرة الاتحاد من جانب واحد، دون موافقة 27 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال جوسيب بوريل، وزير خارجية إسبانيا، وفقاً لوكالة رويتر، لدى دخوله الاجتماع: "هذه أفضل صفقة يمكن أن نحصل عليها، والموافقة على هذه الصفقة سيكون أمرًا جيدًا ، ولكن من المؤكد أن الأمر متروك لهم".