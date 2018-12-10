كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تتهم 4 مواطنين لانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية، اتهامات لأربعة أشخاص باستيراد ما قيمته ملايين الدولارات من الفحم من كوريا الشمالية بطريقة غير شرعية لانتهاك للعقوبات الدولية وذلك بمحاولة تخفيها كواردات من روسيا.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، وجدت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية في أغسطس أن بعض الشركات استوردت الفحم من كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة الرامية إلى خنق التمويل لبرامجها الصاروخية والصواريخ البالستية.

ووجهت إلى المتهمين المجهولين يوم الجمعة تهمة جلب الفحم الكوري الشمالي ومواد أخرى عن طريق "غسيل الأصل" عبر شهادات منشأ مزورة من الموانئ الروسية ، بعد أن تم حظر الطريق القديم للفحم الكوري الشمالي عبر الصين بسبب العقوبات ، وقال مكتب المدعي العام لمنطقة دايجو في بيان.