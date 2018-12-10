كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقرار ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة في مؤتمر مراكش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بأن منظمة الأمم المتحدة أقرت ميثاق حول الهجرة في مؤتمر مراكش.

واجتمع ممثلو 159 دولة اليوم الإثنين في مراكش لإقرار ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة، الذي انسحبت منه عدة دول وأثار انتقادات ومخاوف القوميين المعادين للمهاجرين.

وفيما سيتم تبني "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة" شفهياّ، لن يتم التصويت على الميثاق أو التوقيع عليه خلال مؤتمر مراكش الذي يعد محطة شكلية تسبق التصويت بشكل نهائي عليه في اجتماع مرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر في نيويورك وقد أثار الميثاق المتوقع إقراره انتقادات واعتراضات إذ أعلنت 15 دولة انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه.



