حرب الطرق تحول عرسا إلى مأتم.. إصابة العروسين وقتل 3 أشخاص – صور

تحولت فرحة أسرة بحفل زواج أفراد عائلتها إلى قرحة، بعد حادثة سير مروعة، تسببت في إصابة العروسان، ومقتل 3 أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن شابة وشاب وطفلة قاصر لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الحين بعد انقلاب السيارة في منطقة “أمسا” التابع لإقليم تطوان.

ورجحت مصادر “اليوم24” أن تكون السرعة وراء الحادثة، خاصة أن الطريق التي شهدت الحادثة تعرف الكثير من المنعرجات، وضيفة جدا.

وتم نقل العروسان إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات.