أوزال والزيات ينجحان في طي خلاف غاريدو والسفري والأخير يعود لمهامه

نجحت إدارة نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، في احتواء الأزمة التي نشبت بين مدرب الفريق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ومساعده يوسف السفري، بعد خلاف كبير بين الطرفين، نشب مباشرة بعد نهائي كأس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأدى إلى غيابه عن دكة بدلاء الفريق وتداريبه في المباراة الأخيرة.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأخضر، فإن جلسة مغلقة عقدت مساء أمس الأحد، جمعت بين السفري وغاريدو، بالإضافة إلى جواد الزيات، رئيس النادي، ومحمد أوزال، بالإضافة إلى مهدي بلغيتي، عضو المكتب المسير للنادي، خلصت إلى عودة السفري لمهامه مدربا مساعدا للفريق الأخضر.

وكان السفري، قد غاب عن الحصص التدريبية الأخيرة للرجاء، بالإضافة إلى المباراة الأخيرة للفريق أمام الفتح الرباطي، ما رفع مخاوف عدد من الرجاويين في حدوث أزمة جديدة داخل النادي، قد تؤثر على استقراره هذا الموسم، خاصة وأنه مقبل على عدد من الاستحقاقات المحلية، العربية، والقارية.