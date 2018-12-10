عاجل..صاحب رائعة “لالة فاطمة” الفنان حميد الزاهر في ذمة الله

توفي الفنان المغربي، حميد الزاهر، قبل قليل من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.
وأكد محمد الزاهر ابن الفنان الراحل خبر وفاته في اتصال هاتفي مع “اليوم24”.
وكان الزاهر قد دخل المستشفى مؤخرا، جراء إصابته بجلطة دماغية وقصور كلوي، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية.
هذا، ويعتبر الراحل من أيقونات الفن المغربي، وقد شارك في إحياء حفلات بالقصر الملكي منها زفاف الملك محمد السادس.
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