الشقيقان بلمير يدخلان عالم الاستثمار بمحل للحلاقة

كشف الفنانان رجاء، وعمر بلمير، مساء أمس الأحد، أنهما دخلا عالم الاستثمار عبر صالون حلاقة خاص بالرجال.
وأبرز بلمير لجمهورهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنهما يحضران لافتتاح الصالون، الذي يحمل اسم “belmirs hair style” ، والمخصص للرجال، كما وعدت رجاء بافتتاح صالون آخر خاص بالنساء لاحقا.
وانضم الشقيقان بلمير إلى قائمة الفنانين المغاربة، الذين توجهوا نحو عالم الاستثمار، من بينهم نعمان بلعياشي، الذي افتتح صالون حلاقة، وزهير بهاوي، وأحمد شوقي، اللذان افتتحا مطعمين.
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