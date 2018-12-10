خاشقجي ثواني قبل قتله: “لا أستطيع التنفس”..والسعودية توجه اتهامات جديدة إلى تركيا!

كشفت شبكة “سي إن أن” عن الكلمات الأخيرة، التي قالها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل قتله.

وأفادت شبكة “سي أن أن”، أن الخاشقجي، قال: “لا أستطيع التنفس”، وذلك بالاستناد إلى مصدر قرأ النص المكتوب لما تضمنه التسجيل الصوتي للحظات الأخيرة للصحافي قبل مقتله.

وقال المصدر للشبكة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن النص المكتوب أظهر، بشكل واضح، أن القتل كان متعمدا، مشيرا إلى أن عدة مكالمات هاتفية قد أجريت للإفادة حول سير تقدم العملية.

ولفتت “سي أن أن” الانتباه إلى أن المسؤولين الأتراك يعتقدون أن هذه الاتصالات كانت مع مسؤولين كبار في الرياض.

وجددت السعودية رفضها تسلیم السلطات التركية مواطنیھا المتھمین بالتورط في جریمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة انفتاحها على أي أدلة للمساعدة في التحقیقات الجارية في تلك القضیة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبیر في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الـ39 في الریاض، أمس الأحد، “نحن لا نسلم مواطنینا”، مضیفا أنه “من المستغرب أن دولة لا تقدم إلینا المعلومات بطریقة قانونیة تصدر أوامر اعتقال”.

وأكد عادل الجبير أن السعودیة لن تخفي شیئا، وكلما حصلت على معلومات ستظھرھا، كما یحدث في كثیر من الجرائم، التي یتم فیھا التحقیق، مشيرا إلى أن “المتھمین أحیلوا على النائب العام السعودي”.