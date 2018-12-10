143 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 143 مستوطنا، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حراسة مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، فيما قاموا بجولات استفزازية داخل المسجد.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، عقب انتهاء الفترة الصباحية لاقتحامات المستوطنين.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لـ 143 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية.

وأوضح أن هؤلاء المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى بدء من دخولهم عبر باب المغاربة وانتهاء بخروجهم عبر باب السلسلة، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين.

وأدى مستوطنون خلال الاقتحامات طقوسًا تلمودية، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، إلا أن المصلين وحراس الأقصى تصدوا لهم.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الذين توافدوا من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم عند الأبواب، لحين خروجهم منه.

وجاء الاقتحام مع نهاية عيد الأنوار اليهودي "الحانوكاه" الذي استمر أسبوعا، واقتحم خلاله مئات المستوطنين، المسجد. وعادة ما تشهد الأعياد اليهودية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المقتحمين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي من المسجد، الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد أشارت إلى أن الاقتحامات التي بدأت عام 2003 شهدت ارتفاعا ملحوظا العام الحالي. ومنذ ذلك الحين، طالبت دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات للمسجد الأقصى ولكن دون.