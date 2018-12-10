طيران الإمارات يكشف حقيقة الطائرة المرصعة بالألماس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الطائرة المرصعة بالألماس التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت طيران الإمارات عن حقيقة صورة الطائرة المرصعة بالألماس، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "إليكم طائرة بلينج 777، صممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة، سارة شكيل".

وقامت شكيل بتصوير الطائرة عندما كانت تنتظر موعد رحلتها من باكستان إلى إيطاليا.

وأدخلت عليها تعديلات حتى تبدو وكأنها مرصعة بالألماس والكريستال.

حازت الصورة على إعجاب الآلاف من المتابعين، بعد أن نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وتم تداولها على غالبية مواقع التواصل الاجتماعي.

وجعلت الصورة العديد من المستخدمين يتساءلون ما إذا كان هذا أحدث تصميم لطائرات الشركة، في حين تكهن البعض أن الصورة مفبركة.