محكمة العدل الأوروبية تقضي بحق بريطانيا التراجع عن بريكست بشكل أحادي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محكمة العدل الأوروبية
قضت محكمة العدل الأوروبية الاثنين أن لبريطانيا الحق في التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة دوله الأعضاء، في قرار يشكل نصرا لمعارضي بريكست.
وأكدت المحكمة في ردّها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الاسكتلنديين أن "للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب".
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