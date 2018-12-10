انت الان تتابع وزيرة التخطيط: نسعى لزيادة «الصادرات» إلى 20% سنويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ ص

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومراد ميزوري، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي مصطفى، المدير القطري بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. وأشادت السعيد بالدور الذي تقدمه المؤسسة، مؤكدة أن قضية الصادرات هي قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، ولا بد من الاهتمام بها في ظل سياسة الحماية التي يسير بها العالم.

وقالت وزيرة التخطيط إننا في حاجة إلى ‏زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويا. وأكدت السعيد أن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، مشيرة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي ‏تدفع الاقتصاد المصري، مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء وغيرها، كما أكدت تفعيل وتطوير العلاقة