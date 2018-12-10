انت الان تتابع بعد اعتقال مسؤولة هواوي.. الصين تلغي اجتماعا مع كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ ص

المديرة المالية لشركة هواوي

دفعت المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانتشو المحتجزة في كندا ببراءتها، وطالبت بالإفراج عنها بكفالة، فيما ألغت الصين اجتماعا مع وفد تجاري كندي بسبب احتجازها والدعاوى ضدها، ودفعت منغ وانتشو ببراءتها من التهم التي وجهتها إليها الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن?بها أمام المحكمة الأمريكية إذا تم اتخاذ قرار بتسليمها لواشنطن، مطالبة بإطلاق سراحها بكفالة لحين بدء جلسات الاستماع بشأن تسليمها، وذلك بسبب حقيقة أنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم الشديد والمخاوف على صحتها أثناء وجودها في الحجز في كندا، وذكرت أنها نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد القبض عليها.

وأشارت وسائل الإعلام الكندية إلى أن الادعاء يصر على أن إبقاء منغ وانتشو رهن الاحتجاز بحجة أنه يمكنها أن تغادر البلاد إلى الصين فيما لو تم إطلاق سراحها.من جانبه، أعلن وزير العمل والتجارة في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية بروس رالستون، اليوم الإثنين، أن الصين ألغت اجتماعا مع وفد تجاري من المقاطعة