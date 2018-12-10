انت الان تتابع الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.6% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة. كما تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر أكتوبر من العام الماضى 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (3.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (8.9%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (1.7%)، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (1.8%). اقرأ أيضا: هل تتأثر معدلات