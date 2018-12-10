الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.6%

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الإثنين، تراجع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.7% خلال شهر نوفمبر الماضى، ليبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو 309.1 نقطة. كما تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلًا نحو 15.6%، فى مقابل نحو 17.5% خلال شهر أكتوبر 2018، وبالمقارنة بنحو 26.7% خلال شهر أكتوبر من العام الماضى 2017. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (3.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (8.9%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (1.7%)، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (1.8%). اقرأ أيضا: هل تتأثر معدلات
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (3.4%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (8.9%)، ومجموعة الدواجن بنسبة (1.7%)، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%)، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (1.8%).
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ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
وبدأ معدل التضخم فى الصعود مرة أخرى عقب تراجعه لفترة تصل إلى 10 أشهر، ليرتفع فى شهر يونيو الماضى مسجلا نحو 13.8%، بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
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