انت الان تتابع كلوب: لم أشكك في قدرات صلاح ثانية واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٨ ص
أكد المدرب الألماني يورجين كلوب عدم شعوره بالقلق من الضغوطات التي قد يعاني منها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد موسمه الأول الاستثنائي مع ليفربول، الذي سجل فيه 41 هدفًا ليقود الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وواصل صلاح مستوياته الرائعة هذا الموسم بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ الليفر يصل إلى 40 هدفًا في البريميرليج، وذلك عقب تسجيله الهاتريك في شباك بورنموث أول من أمس في فوز ليفربول برباعية نظيفة، ليرفع بالتالي رصيده من الأهداف بقميص الريدز إلى 56 هدفًا في 74 مباراة لعبها في جميع المسابقات.
وقال كلوب حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لم أشعر بالقلق لثانية واحدة، لا أعرف بالضبط ماذا كتبت الصحافة، ولكن علينا التطور دائمًا وتأكيد قدرات صلاح بعدما سجل 41 هدفًا في موسم واحد". وأضاف المدرب الألماني: "كل اللاعبين يعانون بعض الشيء، ولكن كيف نطور تسجيل لاعب لـ41 هدفًا في موسم واحد، فإذا سجل صلاح
وأضاف المدرب الألماني: "كل اللاعبين يعانون بعض الشيء، ولكن كيف نطور تسجيل لاعب لـ41 هدفًا في موسم واحد، فإذا سجل صلاح 10 أهداف في أول 5 مباريات، ستقول الجماهير نعم صلاح سيكرر موسمه الرائع، وإذا أنهى الموسم مسجلًا 39 هدفًا فستقول الجماهير نعم جيد ولكنه لم يسجل 41 هدفًا".
وتابع كلوب: "علينا تعلم كيفية التعامل مع هذا الوضع، فلم يسبق له أن قدم موسما بتلك الروعة من قبل، ويرغب في أن يقدم نفس الموسم مرة أخرى، ولكنه عليه التعامل مع الأمر خطوة بخطوة، وهذا ما سنحاول فعله".
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