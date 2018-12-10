صحف الإمارات: قمة الخليج ترفض احتلال إيران لجزرنا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أشارت إلى إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن تقدم كبير في مجريات مباحثات السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين مؤكدةً أن جولة مقبلة ستلتئم في يناير المقبل

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على القمة الخليجية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض أمس، ونتائج تلك القمة، كما استعرضت الصحف العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الرأي العام. إذ طالعتنا صحيفة "الاتحاد" في افتتاحيتها، على اختتام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قمتهم التاسعة والثلاثين، التي عقدت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية "الرياض" بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رأس وفد الدولة.

وأشارت صحيفة "البيان" أنه جرى خلال القمة إعلان استضافة دولة الإمارات رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الـ 40 في الإمارات العربية المتحدة. وذكرت صحيفة "الوطن"، أن البيان أوضح أن المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية

وأشارت صحيفة "البيان" أنه جرى خلال القمة إعلان استضافة دولة الإمارات رئاسة الدورة الأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الـ 40 في الإمارات العربية المتحدة. وذكرت صحيفة "الوطن"، أن البيان أوضح أن المخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، تثبت أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي والنظرة الثاقبة للقادة الذين تولوا تأسيس هذا المجلس في مايو 1981. وتحت عنوان "موقف خليجي ثابت بإدانة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية" أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد المجلس الأعلى، على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة للإمارات، مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات. ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأشارت "الاتحاد" إلى تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده ترفض تسليم متهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي لتركيا. وقال الجبير، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "نحن لا نسلم مواطنينا"، مضيفاً "من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية تصدر أوامر اعتقال". وبالانتقال إلى الشأن اليمني، وتحت عنوان "لقاء مباشر بين الشرعية والمتمردين في السويد"، كشفت "البيان" أنه وسط تفاؤل حذِر، أعلنت الأمم المتحدة رسمياً عن تقدم كبير في مجريات مباحثات السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، مؤكدةً أن جولة مقبلة ستلتئم في يناير المقبل، مشددةً على أن اليوم الاثنين، سيكون حاسماً في جميع الملفات المطروحة على طاولة البحث.

وشكل وفد الحكومة الشرعية وممثلو الحوثيين فريقين عمل منفصلين للتفاوض على وضع ميناء الحديدة ومطار صنعاء، بالتزامن مع بدء اللقاءات المباشرة بين الطرفين للمرة الأولى منذ بدء مشاورات السلام. وتحت عنوان "واشنطن: لا مكان في يمن المسقبل لأي تهديد إيراني"، أفادت "الوطن" بأن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أكد أمس، أن اليمن بعد الحرب الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي المرتبطة بطهران، يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة. صحيفة "الخليج" تناولت تظاهرات العمال في إيران، حيث أشارت إلى أن العاصمة الإيرانية طهران شهدت أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي، تظاهرة احتجاجية لعمال مصنع منتجات الألبان ضد الحرس الثوري، بسبب مصادرته واستيلائه على الأراضي المخصصة لهم من قبل المصنع. عمال مصنع الألبان في طهران الذي يعد أكبر مصنع في البلاد، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة القضائية رفضًا لقيام الحرس الثوري بالاستيلاء على الأرض التي خصصها مصنع الألبان للعاملين لديه قبل نحو سنتين. محليا، كشفت "الاتحاد" تحت عنوان "دراج إماراتي يجوب 5 بلدان للتعريف بـ"عام زايد""، أن دراج إماراتي أنهى رحلة إلى خمس دول للتعريف بعام زايد وبالثقافة الإماراتية بين سكانها اختتمها في اليابان بعد أن طاف ببلجيكا، وهولندا، والنرويج، والسويد.

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