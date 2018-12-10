وزير فرنسي: موجة الاضطرابات تشوه صورتنا أمام المستثمرين الأجانب

شدد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الإثنين، أن موجة الاضطرابات المرتبطة بمظاهرات حركة "السترات الصفراء" تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب وستقلل الناتج في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

ونشبت أعمال شغب في العاصمة باريس ومدن أخرى على مستوى البلاد يوم السبت في رابع عطلة نهاية أسبوع تشهد احتجاجات واضطرابات اندلعت في البداية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة لكنها تحولت إلى تمرد أوسع نطاقا ضد ماكرون.

وأحجم وزير المالية عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع لعام 2018.

وقال لومير إنه يتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون توحيد البلاد المنقسمة خلال خطاب للأمة يلقيه اليوم، وكذلك وضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد.

وقال لومير لمحطة (آر.تي.إل): "بلادنا منقسمة بشدة.. بين من يرون أن العولمة أفادتهم ومن يواجهون مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقولون... العولمة ليست فرصة بل تهديدا... دور الرئيس هو أن يوحد البلاد".

ومن المقرر أن يلقي ماكرون (40 عاما) خطابا يبثه التلفزيون الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لباريس (1900 بتوقيت جرينتش) في محاولة لتهدئة احتجاجات حركة (السترات الصفراء) التي تشكل أقوى تحدٍّ لرئاسته حتى الآن منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا.

وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الأحد، من أن العنف المرتبط بمظاهرات حركة "السترات الصفراء" التي تجتاح البلاد يشكل "كارثة" بالنسبة لاقتصاد فرنسا.