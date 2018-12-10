يعقد البرلمان العربي، أعمال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان، وبحضور رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبدالعال.



تناقش الجلسة عدد من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، وفى مقدمتها قضية فلسطين والتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية.



ومن المقرر أن يسبق الجلسة العامة، جلسة مباحثات مشتركة بين رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس النواب علي عبد العال فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تتركز حول تنسيق المواقف البرلمانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكانت انطلقت اليوم الاثنين، أعمال اجتماعات اللجان الأربع للبرلمان العربي الدائمة بتشكيلها الجديد وهي لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.



واجتمعت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي لمناقشة واعتماد تقرير اللجنة الثاني حول الحالة السياسية في العالم العربي 2018م.



وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.

فيما تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية، ودعمها في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وقرار بشأن ادانة التعامل العنصري ضد الأطفال اللاجئين السوريين في المدارس البريطانية.



وتبحث لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنسيق الجهود بشأن اعتماد وثيقتي البرلمان العربي "الوثيقة العربية لحقوق المرأة، ووثيقة الشباب العربي" من مجالس جامعة الدول العربية.



فيما يعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه الخامس اليوم الاثنين لاعتماد تقارير اللجان وإقرار جداول أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي ستعقد غدا الثلاثاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى بعقد جلسته العامة بحضور رئيس مجلس النواب المصرى غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .