إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

أصيب 6 مستوطنين إسرائيليين، الأحد، في عملية إطلاق نار في مدخل مستوطنة "عوفرا"، شرق رام الله، في وسط الضفة الغربية.

وقالت "نجمة داود الحمراء" في بيان لها إن "6 أصيبوا في الهجوم بإطلاق النار بينهم مستوطنة إصابتها خطيرة".

وأشارت إلى إصابة مستوطنين اثنين بجروح متوسطة و3 بجروح طفيفة حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مطلق أو مطلقي النار فروا من المكان، فيما وصلت العديد من سيارات الإسعاف إلى المنطقة من أجل إجلاء الجرحى.

وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة بحثا عن مطلق أو مطلقي النار.

وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر منذ عدة أشهر بسبب الجمود السياسي على المسار الفلسطيني-الإسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان.