الرئيس العراقى يدعو لتعزيز النصر على داعش بنصر سياسى ومجتمعى

دعا الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الاثنين، إلى تعزيز النصر على تنظيم داعش الإرهابى بنصر سياسى ومجتمعى ينهى عوامل نشأة الإرهاب.

وقال صالح- فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "إن النصر سيكون ناجزا، والإرهاب سيندحر نهائيا، وذلك بشجاعة وجرأة التقدم لإنجاز الكثير فى مواجهة الفساد، والقضاء على البطالة، وتحسين الخدمات، وعودة النازحين إلى مدنهم، والعمل دوليا وإقليميا للوصول إلى منطقة آمنة ومستقرة خالية من النزاعات".

وأضاف "يحتفل شعبنا اليوم بانتصاره العظيم على أبشع عدوان إجرامى شهده التاريخ، وبتحريره المدن والقرى التى احتلها الإرهابيون الدواعش.. أبطالنا حققوا النصر العسكرى بأثمان عظيمة، وما يتوجب علينا الآن، كسلطات وقيادات وأحزاب وشعب، هو إنجاز النصر النهائى الذى يتضامن مع العمل التشريعى والإجرائى والمجتمعى والثقافى، الذى ننتهى به من عوامل وبيئة نشوء العنف والإرهاب".

وأشار الرئيس العراقى إلى أهمية استقلال العراق وسيادته والحفاظ على أمنه واستقرار نظامه الاتحادى الديمقراطى، الأمر الذى سيسفر عن تحقيق الإصلاح المنشود.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على أحد العناصر الأمنية التى كانت تعمل مع داعش وتزودها بمعلومات أمنية فى منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات فى بيان- حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "مفارزها فى قيادة الفرقة 14 وبالتنسيق مع فوج استخبارات الفرقة وبعملية نوعية ألقت القبض على أحد العناصر الأمنية التى كانت تعمل مع داعش".

وأشار البيان إلى أن المعتقل كان يزود تنظيم داعش بتقارير عن تحركات القوات الأمنية والإخبار عن المتعاونين معها قبل التحرير وهو ما تسبب فى اعتقال العديد منهم من قبل التنظيم الارهابى فى الانبار".