رجوي تدعو أبناء الأهواز إلى دعم مضربي إيران

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن إضراب وتظاهرات العمال الشجعان في المجموعة الوطنية للصلب في الأهواز، يدخلان شهرهما الثاني.

ودعت روجي، عبر حسابها على موقع تويتر، جميع أبناء الأهواز لاسيما الشباب المناضلين إلى الاتحاد معهم.

ووجهت التحية للمضربين الذين وقفوا متلاحمين بوجه الممارسات المضللة للنظام وقالوا لا ننسحب من الشوارع حتى نخذلكم