واشنطن: حكومة طهران ممتلئة بالفاسدين والمنافقين

أكدت الخارجية الأمريكية إن حكومة طهران مليئة بالفاسدين المنافقين، محملة إياها مسؤولية الفساد المستشري في البلاد.

وذكرت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "لسوء حظ الشعب الإيراني أن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء والمنافقين... خذوا مثالاً خامنئي".

وتابعت: "هذا الرجل يملك صندوقا احتياطيا يقدر بالمليارات، معفى من أي ضريبة".

وأضافت: "رجل الدين الذي يعتبر مبجلاً يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول مليشيا الحرس الثوري الإيراني".

والحرس الثوري هو المسؤول مباشرة عن تمويل لوجيستي ومالي لمليشيات طائفية متعددة في بلدان مجاورة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان، دون وجود أدنى درجات المحاسبة سواء حكوميا أو برلمانيا، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تمويل الإرهاب.

يذكر أن تقارير مفصلة كانت كشفت في وقت سابق حجم الأموال التي تنفقها إيران على المليشيات في عدد من البلدان العربية والتي بلغت حد الـ850 مليون دولار.

وفصلت التقارير خط سير هذه الأموال التي أكدت أن 150 مليون دولار سنويا تذهب للمليشيات الموالية لها في العراق وما يقارب الـ700 مليون دولار تذهب لتنظيم حزب الله الإرهابي.

وتشهد إيران منذ أسابيع مظاهرات عمالية في عدد من المناطق لاسيما الأهواز ضد السياسات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبة بوقف ضخ أموال في نشاطات عسكرية مشبوهة خارج إيران.