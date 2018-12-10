شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب بجدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عاطف عبد الجواد، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتى أهوه وباروط وإنقاذ القريتين من الغرق بسبب المياه الجوفية، مشددا على ضرورة وضع آلية للانتهاء من هذه الأزمة.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد نشأت رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه بنى سويف، إن هناك موافقات تمت بشأن استكمال المشروع وذلك بعد موافقة المحافظ على بدء العمل وحرصه على سرعة الانتهاء وفقا للاعتمادات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى بعدد من المحافظات.

وطالب وكيل اللجنة شلاكة مياه الشرب بتحديد موعد للانتهاء من المشروع، مؤكدا على أن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى،و علق ممثل الشركة قائلا: فى أى وقت سيتم الطرح وسيتم بدء العمل فورا.