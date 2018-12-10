شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان باليمن: اليمن تتعرض لانتهاكات باليوم العالمى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان فى اليمن، نحن نتحدث اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذكرى المائة لإعلان الأمم المتحدة، وكذلك الذكرى الـ 50 لتأسيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية، إن الشعب اليمنى يقف أمام كل هذه المأسى والجرائم التى تم رصد البسيط منها من خلال الحالات التى رصدها المجتمع المدنى باليمن بكل صلابة، وأن اليمن مازالت تتعرض لانتهاكات.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى، الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وزارة حقوق الإنسان باليمن، سعيدة بعملية الرصد والتوثيق التى تحدث على الأرض اليمينة، ونؤكد أننا نمد أيدينا معهم وشركاء معهم ونسير بخطى مماثلة لإيصال الجرائم لكل الجهات من الجرائم الإنسانية التى تحدث على الأرض اليمينة .

