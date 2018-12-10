شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان باليمن: اليمن تتعرض لانتهاكات باليوم العالمى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى، الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وزارة حقوق الإنسان باليمن، سعيدة بعملية الرصد والتوثيق التى تحدث على الأرض اليمينة، ونؤكد أننا نمد أيدينا معهم وشركاء معهم ونسير بخطى مماثلة لإيصال الجرائم لكل الجهات من الجرائم الإنسانية التى تحدث على الأرض اليمينة .
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