"برلمانية المصريين الأحرار": مصر تطبق معايير حقوق الإنسان على أكمل وجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن احتفالية اليوم العالمى لحقوق الإنسان تأتى هذا العام، ومصر تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لتحقيق بكافة المجالات، وتركز فى المقام الأول على حق الإنسان فى الحياه، وتوفير الأمن والأمان له إضافة إلى الحق فى الصحة والتعليم والسكن.

ولفت رئيس "برلمانية المصريين الأحرار" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأحداث العالمية أثبتت أن المناطق التى تتعرض لضربات إرهابية لا تتمكن من تطبيق النصوص المكتوبة فى المواثيق العالمية على أرض الواقع لأن هناك مفهوم أوسع يستلزم التعامل لأجله وهو الحق فى الحياة.

وأشار "أبو العلا" إلى أن مصر فى المقابل تطبق معايير حقوق الإنسان على أكمل وجه، وتلتزم بضبط النفس دائما، مؤكدا أن أبرز رسالة لابد من توجيهها للعالم الغربى الآن هو أنه عليه أن ينظر للدول الآخرى بمعايير موحدة فى مواجهة الإرهاب وحفظ حقوق الإنسان، والتعايش بين الأفراد، وأن كل دولة تتعامل وفقا ظروفها الحياتيه مع هذا الملف .