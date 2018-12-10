شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تعرب عن استيائها لعدم حضور ممثل هيئة الأوقاف اجتماعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وممثلين عن الكنيسة.

وأعربت اللجنة عن استيائها بسبب عدم حضور ممثل لهيئة الأوقاف المصرية المصرية، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، غاضبا: "نسجل الموقف السلبي لهيئة الأوقاف أو ممثليها لعدم حضورهم الاجتماع السابق أو اجتماع اليوم، وهذا شىء سلبى يحسب عليها".

وقال الدكتور أسامة العبد، إن مال الوقف لا يمس لابد أن يحافظ عليه، فشرط الواقف كنص الشارع، مضيفا "ولا أقصد هنا وقف المسلمين فقط، وإن كان مال الوقف المسيحي ووقف الأزهر لا يدخل في هذا القانون".