شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى ضيف يقدم طلب إحاطة لـ3 وزراء بسبب أسعار توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزراء الزراعة، التموين، والمالية، بشأن تحديد أسعار محصول القمح خلال الموسم الحالى ووضع سعر يحقق هامش ربح للفلاح.

وأشار ضيف، فى بيان له اليوم، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية التى يجب على الدولة الاهتمام بها وحث الفلاحين على زيادة الرقعة المزروعة كل عام عن الموسم الماضى، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى حتى وإن كان ذلك على مدار 10 سنوات، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية عامة تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتى من محصول القمح.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المادة 29 من الدستور ألزمت الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، كما ان هناك قرار من رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مركز للزراعات التعاقدية يهدف لتحديد السعر قبل موسم الزراعة وتحديد الشركات التى تلتزم بشراء المحصول من الفلاح ولكن هذا القرار لم يتم تفعليه حتى الآن مما يعنى زيادة معاناة الفلاح كل موسم بسبب زيادة مستلزمات الزراعة وفى نفس الوقت أسعار التوريد لا تحقق هامش ربح كاف.