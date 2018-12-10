مسؤول تركي: جاهزون للانتقال للتحقيق الدولي في قضية خاشقجي وننتظر قرارا سياسيا

لفت مسؤول ب​وزارة العدل​ التركية لقناة "الجزيرة" إلى أن "وزارة ​الخارجية التركية​ طلبت من السعودية تسليم 20 متهما بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لمحاكمتهم ب​تركيا​ ولكنها تتجاهل طلبنا وترد من خلال الإعلام فقط"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت السعودية جادة في الوصول للحقيقة فعليها تسليم المتهمين لتركيا".

وأكد "اننا جاهزون للانتقال للتحقيق الدولي في قضية خاشقجي وننتظر قرارا سياسيا تركيا"، مشيراً إلى أن "التحقيق التركي مستمر ولن يتوقف حتى لو فتح تحقيق دولي في القضية".

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